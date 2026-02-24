Boşanma sayısında yeni zirve
24.02.2026 14:23
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıl 552 bin çiftin evlendiğini, 193 bin çiftin ise boşandığını açıkladı. Verilere göre, boşananların sayısı artarken evlenenlerin sayısı ise azalıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, boşananların çiftlerin sayısı 2024'te 188 bin, 2020'de ise 136 bindi. Sayı 2020'den bu yana yaklaşık 57 bin arttı.
En çok boşanma İzmir'de, en az ise Hakkari'de görüldü.
GEÇEN SENE 193 BİN ÇİFT BOŞANDI
Türkiye'de geçen sene 193 binden fazla çift boşanarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşıldı. Bu durumu bazıları değişen kadın erkek ilişkilerine bağlarken bir çoğu da sebebinin sadece duygusal olmadığını savunuyor.
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 oldu
EVLENENLERİN SAYISI DA DÜŞÜYOR
TÜİK verilerinde evlenenlerin sayısı da dikkat çekti.
Son 15 yılda nüfusa oranla ciddi anlamda düşen evlenenlerin sayısı, pandemi sonrası artış göstermişti. Ancak düşüş yeniden başladı ve 2025'te evlenenlerin sayısı 552 binde kaldı.
En çok evlilik Gaziantep'te, en az Tunceli'de gerçekleşti.
Açıklanan rakamlara göre, ortalama ilk evlenme yaşı da yükselişini sürdürüyor. Kadınlarda ortalama evlilik yaşı 26, erkeklerdeyse 28'e yükseldi.
"YENİ BİR SAYFA"
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, günümüzde birçok insan için boşanmanın yeni bir sayfa açmak, hayata yeniden başlamak olduğunu dile getirdi.
"Düğün masrafları, altın fiyatlarındaki yükseliş, barınma masraflarındaki ve kiralardaki fahiş artışlar... Bunun dışında kariyer odaklı yaşam biçimlerimiz arttı. İnsanlar eğitim süresine çok daha fazla zaman ayırıyorlar. İş hayatı çok daha yoğun rekabet içinde geçiyor." dedi.