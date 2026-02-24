Boşanma sayısında yeni zirve

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, boşananların çiftlerin sayısı 2024'te 188 bin, 2020'de ise 136 bindi. Sayı 2020'den bu yana yaklaşık 57 bin arttı.

En çok boşanma İzmir'de, en az ise Hakkari'de görüldü.

GEÇEN SENE 193 BİN ÇİFT BOŞANDI

Türkiye'de geçen sene 193 binden fazla çift boşanarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşıldı. Bu durumu bazıları değişen kadın erkek ilişkilerine bağlarken bir çoğu da sebebinin sadece duygusal olmadığını savunuyor.