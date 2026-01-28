Boşanmada süresiz nafaka tartışması. Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı yapıldı

"Süresiz nafaka" ve "Boşanmada kusur ilkesi" başlıkları Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı.

Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlık etti.



Çalıştayda konuşan Uçum, boşanma davalarının 1926 yılından itibaren "kusur ilkesine" dayandırıldığını söyledi.

Uçum, “Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. Bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Kusurlu eşin belirlenmesi sürecinin zor olduğuna dikkat çeken Uçum, boşanma sürecinin aile yapısına zarar verdiğini belirtti.

Uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğünü, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlar doğurduğunu söyledi.