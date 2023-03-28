Boşanmak istediği kocasını, kendisine saldırınca öldürdü

İstanbul’da eşiyle takside tanıştıktan sonra 1 sene önce dünya evine girip 6 ay öncede Denizli’ye taşındıkları belirtilen kadının verdiği ifadede, gece saatlerinde eşinin alkol aldığını, kendisini sürekli darp edildiğini ve bundan dolayı aralarında geçimsizlik olduğunu söylediği yer alırken, boşanmak istediğini belirttikten sonra ise tartışmanın başladığı öğrenildi. Ardından ise bunu hazmedemeyen kocanın evi darmadağın edip eşinin üstüne yürümeye çalıştığı sırada olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.



Kocanın otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından cansız bedeni Manisa’dan gelecek olan aile yakınlarına teslim edilecek.