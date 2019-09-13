Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde iddiaya göre, Nizamettin S. (53) ile kendisinden boşanmak istediğini belirten eşi Ayşe S. (50) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nizamettin S., karısını vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.
Durumu gören çocukların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşe S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Nizamettin S., polis ekiplerince gözaltına alındı.