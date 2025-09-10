Boşanmak isteyen eşini aracına çarparak yaraladı

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini, aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.

'un Bafra ilçesinde 47 yaşındaki A.K. otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin kullandığı araca arkadan çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

