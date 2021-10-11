Boşanmak isteyen eşini boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı.

Haberler - DHA 11.10.2021 - 17:53

Boşanmak isteyen eşini boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

'da bir koca kendisinden boşanmak isteyen eşini boş araziye kadar kovalayıp av tüfeğiyle ateş etti. 

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.

Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı.Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...