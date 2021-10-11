Boşanmak isteyen eşini boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

Adıyaman'da bir koca kendisinden boşanmak isteyen eşini boş araziye kadar kovalayıp av tüfeğiyle ateş etti.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.

Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı.Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

DURUMU KRİTİK



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.