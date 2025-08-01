Boşanmak isteyen eşini katletti
Trabzon'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu Sinem S.’yi tabancayla vurarak öldüren Ali Eren S., eve giden bir bekçiyi de yaralayıp kaçtı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.
Olay gece saatlerine Adacık mahallesinde meydana geldi.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 30 yaşındaki Ali Eren S., 27 yaşındaki Sinem S.’nin yaşadığı eve gitti.
İkili arasındaki tartışma büyüdü, komşuların ihbarı üzerine bekçi E..E, adrese giderek bilgi almaya çalıştı.
S.S'nin kapıyı açması üzerine Ali Eren S., silahla ateş açtı.
Şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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