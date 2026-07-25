Boşanmak isteyen eşini uykusunda katletti

Adana 'da boşanma kararı alan 40 yaşındaki Hatice Mine K. uykusunda katledildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Mine K., bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. H.K.'nin ısrarına rağmen kararından vazgeçmeyen Hatice Mine K., gece saatlerinde uyuduğu sırada H.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre H.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatice Mine K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Mine K.'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K.’yi yakalamak için cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.