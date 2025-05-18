Boşanmak isteyen eşinin ailesine kezzapla saldırdı
İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları atan Hakan K., eşinin evinin önüne giderek penceredeki babası ve kız kardeşine kezzapla saldırdı.
İstanbul Esenyurt'ta 5 yıldır ayrı olduğu eşini sürekli tehdit eden Hakan K., bu defa kimyasal maddeyle saldırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Hakan K., 3 yıl önce boşanma davası açan 30 yaşındaki Ayşe Karslıoğlu'nu çalışmak istediği gerekçesiyle ölümle tehdit etmeye başladı.
PENCEREYE ÇAĞIRIP YÜZÜNE ATTI
Genç kadına tehdit mesajları atan Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne giderek baba Zeki Yılmaz’ı çağırdı.
Saldırgan pet şişeyle taşıdığı kezzabı cama çıkan Zeki Yılmaz'a atıp olay yerinden kaçtı.
DAHA ÖNCE DE TAŞLA SALDIRMIŞ
Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Baba-kız hastanede tedavi olduktan sonra Hakan K.’den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.’nın 2023 yılında aynı eve taşlı saldırı yaptığı da ortaya çıktı.
'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'
Saldırının ardından olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu "5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. Bu süreç içinde sürekli Hakan K.‘nin tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kalıyorum... Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.
'ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM'
Karslıoğlu şöyle devam etti: "Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim..."
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