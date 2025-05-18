Boşanmak isteyen eşinin ailesine kezzapla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 5 yıldır ayrı olduğu eşini sürekli tehdit eden Hakan K., bu defa kimyasal maddeyle saldırdı.

DAHA ÖNCE DE TAŞLA SALDIRMIŞ

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Baba-kız hastanede tedavi olduktan sonra Hakan K.’den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.’nın 2023 yılında aynı eve taşlı saldırı yaptığı da ortaya çıktı.

'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'

Saldırının ardından olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu "5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. Bu süreç içinde sürekli Hakan K.‘nin tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kalıyorum... Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.