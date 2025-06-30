Boşanmak isteyen eşinin aracını yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde B.S. isimli kişi, kendisinden boşanmak isteyen eşinin aracını ateşe verdi.

Olay, 28 Haziran akşamı Hasan Efendi mahallesinde meydana geldi.

Park halinde bulunan A.S.'ye ait otomobilden alevlerin yükselmeye başladı.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, alevler kontrol altına alındı.



Yangın haberini alır almaz olay yerine koşan araç sahibi kadın, ifadesinde eşi B.S.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını söyledi.

KAMERAYA YAKALANDI

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlardan B.S.'nin elinde plastik kasa ve yanıcı madde ile araca yaklaştığı, otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.



Şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.