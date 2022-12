Boşanmak isteyen eşinin evini silahla bastı: Bu evlilik mezara kadar

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, boşanmak istediği eşinin şiddetine uğradığını iddia etti.



Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), 18 Aralık Pazar gecesi saat 02.40 sıralarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın(42) silahla evine gelerek, kendisini dövdüğünü iddia etti.

Özlem A., eşinin daha önce de ayrı yaşadıkları eve geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay gecesi kapıyı tornavida kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini anlattı.

Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin eşini gözaltına aldığını, bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Özlem A., darp raporu aldığını belirtti.

"BANA 'BU EVLİLİK MEZARA KADAR' DİYOR"



Özlem A., 2007 yılında evlendiklerini, 2 yıl sonra eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını ifade ederek, "Ne kadar uyarsam da her halükarda çocuğumla ve ölüm tehdidi ile bu zamana kadar geldik. Hayatına aldığı kadına ev açmış, eşya almış. Eşya aldıktan sonra kredi çekmiş ve ödemediği krediler yüzünden eve haciz geldi. O kredileri ben tek başıma ödedim. Hareketlerinde değişiklik başladı. Gece uyumamaya başladı, çok konuşmaya başladı. Eşim gibi değildi. Bu hareketlerden şüphelendim, kardeşine sordum. Kardeşi, 'Takip et muhtemelen ağabeyim uyuşturucu kullanıyor' dedi. Takibe aldıktan sonra, cebinde limon tozuna benzer bir şey çıktı. Tuvalete döktüm ve bağırdı, üzerime silahla geldiği o an bayıldım. Bu olaydan sonra gitti, 7 ay sonra gelmedi. Boşanmak istiyorum. Korkumdan boşanma davası açamıyorum, kendimden korkmuyorum, oğlumdan korkuyorum. Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor, 'Ben gidersem tek gitmem, beni boşadığın gün öldürürüm, bu evlilik mezara kadar' diyor" dedi.

"SİLAHLA İÇERİ GİRDİ BOĞAZIMA YAPIŞTI"



Özlem A., "Son yaşadığımız olayda, üst katımda oturan ağabeyimin evine girmiş. Beni de konuşmak için oraya çağırdı. Kapıda onu gördüm, normal davranmadığını görünce korkup, aşağı indim. Sonra bana tehdit mesajı gönderdi, 'Çabuk yukarı gel, gelmezsen 5 dakika içerisinde aşağı gelir, ne yapacağımı biliyorsun' dedi. Defalarca aradı açmadım. Kapıya geldi, kapının kilidini kırdı. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Kuzenim ve annem ayırmaya çalıştı. Elinde silah vardı. Komşular etkisiz hale getirdi. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydı. Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar? İnanır mısınız gece 'çıt' sesinden korkar oldum. Acaba silahla mı gelecek? Çocuğumu kaçıracak mı diye yaşıyorum. Gece 3 saat bile uyuyamıyorum. Perişan bir haldeyim. Dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.



"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİYLE ARKADAŞLIK EDİYORDU"



Eşinin, Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in de arkadaşı olduğunu ileri süren Özlem A., "O saldırı olayları olduğu akşam bana mesaj attı. Bana, 'Kapıyı kimseye açma, Güven kafayı yedi, 6 kişiyi vurdu' diye mesaj attı. Güven'in kim olduğunu sorduğumda isey, arkadaşım dedi. Onunla arkadaşlık ettiğini herkes biliyor" dedi.