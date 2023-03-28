Boşanmak isteyen eşiyle tartıştı, kayınvalidesini silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalandı.



Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

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