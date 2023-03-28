Boşanmak isteyen eşiyle tartıştı, kayınvalidesini silahla yaraladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Karasu Adliyesi önünde, E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi N.T. ve kayınvalidesi A.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalandı.
Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.