Boşanmak isteyen kadına doğalgazlı tuzak

Bursa'da doğalgaz kokusu gelen evde prize takılı kablolu düzenek bulundu. Düzeneğin boşanmak isteyen kadını öldürmek için kocası tarafından hazırlandığı iddia ediliyor.

Haberler - NTV Haber 26.05.2022 - 16:07

Boşanmak isteyen kadına doğalgazlı tuzak

Bursa'da, doğalgaz kokusu yayılan evde prize takılı ve dış kapıya bağlı bir "kablolu düzenek" bulundu.

Yıldırım ilçesinde bir baba ile oğlunun yaşadığı daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden komşular durumu adamın eşine bildirdi.

Kadının, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve 20 gündür de başka bir yakınının evinde kaldığı öğrenildi.

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Eve giren polis gazın ocaktan yayıldığını belirledi. Bir prizde kablolu düzenek bulan ekipler, bu düzeneğin de kapıya bağlı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan baba oğulun sorgusu sürüyor. Polis, düzeneğin şüphelinin boşanma aşamasındaki eşini öldürmeye yönelik hazırlandığı iddiasını araştırıyor.

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