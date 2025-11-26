"Boşanmamıza sebep oldunuz" dedi, tüfekle siteyi bastı

Ankara'da Hasan A. isimli adam, elinde tüfekle site bastı.

Olay, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.

Hasan A. isimli adam, boşanmalarına neden olduğunu iddia ettiği eski eşinin arkadaşının oturduğu siteye gitti.

OTURDUKLARI YERİ SORDU, ATEŞ AÇTI

Elinde pompalı tüfek bulunan Hasan A., kadının oturduğu daireyi sorduğu site görevlileriyle tartıştı.

Hasan A., tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş etti.

Saldırgan daha sonra sitenin bahçesinde havaya ateş etmeye devam etti.

İKİ GÖREVLİ YARALANDI

Durumu gören site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarına saçma isabet eden iki site görevlisi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.