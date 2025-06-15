Bostancı Sahili'nde denize giren genç öldü
Kadıköy'de Bostancı Sahili'nde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Bostancı Sahili'nde bir arkadaşıyla birlikte sahile gelen Uğurcan Ceyhaner, denize girdi. Uğurcan Ceyhaner'in denizde kaybolduğunu fark eden arkadaşı, sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri geldi. Bölgede yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan dalgıçlar, Ceyhaner'in cansız bedenine ulaştı.
Kıyıya çıkarılan Uğurcan Ceyhaner'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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