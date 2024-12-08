Bostancı sahilinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'ün Bostancı Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Bostancı sahilinde erkek cesedi bulundu

Sahil yolunda Bostancı İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset karaya çıkarıldı.

Üzerinden Evren M. (39) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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