Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti

Antalya'da denizde korkunç bir kaza yaşandı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya K. (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yahya K.'nin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.

