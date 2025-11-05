BOTAŞ 223 işçi alımı için ilan açtı (Başvuru tarihleri ve şartları)
05.11.2025 08:48
Fuat İğci
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 223 işçi alımı yapılacağını duyurdu. BOTAŞ personel alımı için şartlar kurumun sitesinde yayımlandı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü BOTAŞ, "uzman yardımcısı, teknisyen, mühendis, büro görevlisi" kadrolarında istihdam edilmek üzere 223 işçi alımı gerçekleştirecek.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kurum tarafından yapılacak personel alımlarına ilişkin ilanlar, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Adayların, başvuruda bulunacakları pozisyon için ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
70 PUAN ALTI BAŞARISIZ SAYILACAK
İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alacak adaylar, kurum bünyesinde yapılacak mülakata davet edilecek. Mülakat sonucunda 70 puanın altında alan adaylar "başarısız" sayılacak ve değerlendirme dışı bırakılacak.