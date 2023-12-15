Botoks hayati sorunlara neden olabilir | "Hastalarda nörolojik muayene yapamıyoruz"

Haber: Melike Şahin

Nöroloji uzmanları son dönemde botoks uygulamalarının neden olduğu sorunlarla daha sık karşılaşıyor.

Daha iyi görünmek için yapılan botoks çalışan kası bir süre işlevsiz hale getiriyor.



Yaygın olduğu için kolay bir işlem gibi gözükse de uzmanlar tarafından yapılmadığında riski olabiliyor.



Botoks uygulamaları nedeniyle birçok hastanın nörolojik muayenesinin yapılamadığını dile getiren Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, yüz bölgesine işlem yapıldıktan sonra yutamayan ve konuşamayan hastası olduğunu kaydetti.

"HASTANEYE YATMAK ZORUNDA OLAN HASTALAR"



"Mide botulinium toksin uygulaması zayıflamak için yapılan hastaneye yatmak zorunda kalan o kadar şiddetli nörolojik yakınmaları olan hastalarım oldu." diyen Uluç, "Terleme nedeniyle koltuk altına botoks uygulaması yapıldıktan elleri çalışmayan, el kasları aşırı kuvvetsizleşen, göz kaslarında hareketleri bozulan çift gören hastalar oldu." diyerek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.



Botoks ile belli bir dönem kasın felç edildiğini açıklayan Uluç, işlemin doğru kasa yapılmadığı durumlarda veya ilgili kasa normalden fazla şekilde yapıldığında çok ciddi sorulara neden olabileceğinin altını çizdi.

"ESKİSİ KADAR KASILMAMA RİSKİ VAR"



Uluç, "Hep aynı kası sürekli susturmaya devam ederseniz o kası küçültme riskiniz var. Eskisi kadar kasılmama, eski hacmini kaybetme riski var. Bu uzun dönemde o insanların ifadesiz olma riskini oluşturuyor." dedi.

