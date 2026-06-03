Botoks sonrası hayatı kabusa döndü: "Gribal enfeksiyonla birleşmiştir" dedi, bir türlü düzelmedi
03.06.2026 10:36
Polise gidip şikayetçi olan kadın işlemi gerçekleştiren kişinin cezalandırılmasını istedi.
İstanbul'da bir kadının botoks sonrası göz kapağı düştü. Olayın yanlış işlem nedeniyle gerçekleştiğini ileri süren kadın, polise giderek şikayetçi oldu.
İstanbul'da bir kadının göz kapağı, yapılan botoks işlemi sonrası düştü.
Olay, 13 Mayıs Çarşamba Zeytinburnu'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan K.M.A.'nın evine giderek botoks işlemi yaptırdı.
Daha önce aynı kişi tarafından dudak dolgusu da yaptıran Keten, botoks işleminden dokuz gün sonra sol göz kapağının düşmeye başladığını fark etti.
Keten işlemin bir klinikte değil bir evde yapıldığını anlattı.
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Konuyu K.M.A.'ya ilettiğinde durumun enfeksiyon kapma durumu olabileceği yanıtını aldı.
Bir süre sonra hastaneye giden Keten'e hastanede botokstan dolayı bir düşme olduğu, bu ilacın yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu şekilde düşüklük olduğu ve altı aya kadar geçmeyeceği söylendi.
Konu ile ilgili İdil Keten, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Üç ay sonra düğünü olduğunu ifade eden Keten, mağduriyetinin giderilmesini istedi.
"İŞLEMİ EVDE YAPTI"
Yaşadığı olay ile ilgili konuşan İdil Keten, işlemin herhangi bir klinikte değil bir evde yapıldığını anlattı.
İşlemden dokuz gün sonra önce göz kapağında bir ağırlık hissettiğini anlatan genç kadın, "Göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Sonrasında maalesef bu hale geldi. Göz kapağım düşeli yaklaşık 12 gün oldu ama maalesef hala düzelmedi." dedi.
"RUSYA'DA PRATİSYEN HEKİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Botoks işlemini gerçekleştiren kişinin durumun gribal bir enfeksiyondan gerçekleşmiş olabileceğini ileri sürdüğünü anlatan Keten şöyle devam etti:
"- Kendisine suç duyurusunda bulundum. Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker. Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da pratisyen hekim olduğunu söyledi ama Türkiye'de yasal bir şekilde icra edebilmesi için iki yıl daha okuması gerektiğini ama zaten bu işi bildiği için iki yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi."