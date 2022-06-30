Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti

Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haberler - DHA 30.06.2022 - 12:53

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti

'un Boyabat Şefik Çakıcı istifa etti.

Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Gece - gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum."

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