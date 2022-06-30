Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti.



Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Gece - gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum."