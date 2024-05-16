Boyamasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 2 yıl önce boyaması tepki çeken madenci heykelinin boyası, belediye ekipleri tarafından kazındı. Heykel, orijinali olan bronz rengine geri döndürülmeye çalışıldı.

Boyamasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı

'ın Kozlu ilçesinde 1991 yılında düzenlenen Büyük Madenci Yürüyüşü’nün anısına 33 yıl önce bir madenci heykeli yapıldı.

2 yıl önce, zamanla deforme olduğu belirtilen heykel bakımdan geçti.

Heykelin orijinali bronz rengindeyken restorasyon çalışmasının ardından heykelin bareti ve çizmeleri sarıya, pantolon ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyandı.

Heykelin boyandığı hali ise tepkilere neden oldu ve heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.

Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı.

Boyaları kazınan heykel, orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane'de restoran yangını

Kağıthane'de restoran yangını

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...