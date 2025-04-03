Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulundğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.
Boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri, Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) ile psikiyatrist Enes Özel (34) gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Haklarında gözaltı kararı bulunan beş kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Gözaltındaki 11 kişinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.
Bu çağrılar kapsamında, dün tüketim boykotu gerçekleştirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çağrıların ardından nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.
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