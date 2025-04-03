Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adliyeye sevk edildi

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri, Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) ile psikiyatrist Enes Özel (34) gözaltına aldı.

Boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?



Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.



Bu çağrılar kapsamında, dün tüketim boykotu gerçekleştirilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çağrıların ardından nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.