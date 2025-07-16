Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişiye 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkındaki boykot soruşturması tamamlandı.

Sosyal medyada paylaşılan boykot çağrıları nedeniyle Üzümoğlu ve beraberindeki 10 kişi geçen nisan ayında gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu 21 kişinin 7 yıl 6 aya kada hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede şüphelilerin, "sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğratılması amacıyla hareket ettikleri" savunuldu.

CEP TELEFONU MESAJLARINA YER VERİLDİ

Ayrıca Üzümoğlu'nun cep telefonunda yapılan incelemede TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaştığı mesajlara yer verildi.

Bu mesajların ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Hazırlanan iddianamede dosyada şüpheli olarak yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme ve basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamalarıyla toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.