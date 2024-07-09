Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç. iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

MOTOSİKLETİ SAHİBİYLE BİRLİKTE ÇALDILAR

M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...