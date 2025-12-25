Böyle vicdansızlık görülmedi. Sinir krizi geçirip iki aylık bebeğini camdan attı

25.12.2025 11:07

Böyle vicdansızlık görülmedi. Sinir krizi geçirip iki aylık bebeğini camdan attı
IHA

İHA

Diyarbakır'da bilinmeyen nedenden dolayı sinir krizi geçiren anne, iki aylık bebeğini camdan aşağıya attı. Bebek, hayatını kaybederken anne ise gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda iki ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

 

N.E., bu sırada iki aylık bebeğini alıp pencereye aşağıya attı.

 

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

4'üncü kattan düşen bebeğe sağlık ekipleri olay yerinden müdahale etti ancak bebek hayatını kaybetti.

 

Şüpheli anne, gözaltına alındı.

