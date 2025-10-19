Böylesi görülmedi! Motosiklet üzerinde koltuk taşıdı

Hatay'da trafikte ilginç anlar yaşandı. Üç tekerlekli motosikletle koltuk taşıyan sürüyece trafik cezası kesildi.

Payas ilçesinde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, 3 tekerli motosiklet üzerinde koltuk taşıdı.

Görüntülerde; motosikletin demir korkuluğunun üzerine koltuğun oturtulduğu ve o şekilde trafikte taşındığı görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 2 bin 72 TL trafik cezası uyguladı.

