Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

İHA 23.03.2021 - 10:19
Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi.
SÜREKLİ HAVLAYIP AĞLADI
Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi.
ZABITA KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.
Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü.
SAHİPLENDİRİLECEK
Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.
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