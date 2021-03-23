Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.

İHA 23.03.2021 - 10:19

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

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Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi.

SÜREKLİ HAVLAYIP AĞLADI

Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi.

ZABITA KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü.

SAHİPLENDİRİLECEK

Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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