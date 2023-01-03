Boz ayılar kış uykusunu unuttu!

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki boz ayılar hala kış uykusuna yatmadı.

Sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı.

Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.



Boz ayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor.



Ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.