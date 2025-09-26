Bozayıyı öldüren şüpheliler fotokapanla tespit edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, iki şüphelinin koruma altındaki bozayıyı vurduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Çokçetin, yaptığı açıklamada, "Bartın'ın Ulus ilçesinde, ekiplerimiz tarafından yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, gece saatlerinde bir araç ve içerisindeki 2 şahsın bölgede hareketlilik halinde oldukları tespit edilmiştir. Görüntülerin incelenmesi sonucu, şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlenmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edilmiştir. Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır" dedi.

Çokçetin, fotokapan görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde 2 kişinin ormanlık alanda ellerinde el feneri ve tüfekle keşif yaptıkları görüldü.