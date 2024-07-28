Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza

Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira idari para cezası kesildi.

Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bozcaada Belediyesi'nin kapasite yetersizliği yüzünden atık suları denize aktardığı ifade edildi.

Bakanlığın konuya müdahale ettiği ve denize su deşarjının durdurulduğu belirtildi.

Belediye hakkında adli süreç başlatıldığı da açıklandı.

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