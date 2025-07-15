Bozcaada doldu taştı

Bozcaada, 15 Temmuz'da tatilcilerin gözdesi oldu.



Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı.



Yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştı.



11 Temmuz Cuma günü itibarıyla doluluk oranı yüzde 75'e ulaşan adada, cumartesi gününden salı gününe kadar konaklama tesisleri yüzde 100 doldu.