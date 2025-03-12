Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
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