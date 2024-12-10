Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.



Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.