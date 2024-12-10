Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında 2 sefer yapılamayacak.

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, 'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.

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