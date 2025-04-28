Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferleri iptal

Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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