Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal

Türkiye bugünden itibaren yeni bir fırtınalı ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Fırtınanın Türkiye’nin batı illerinde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında ilk iptaller de gelmeye başladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.