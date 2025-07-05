Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan son açıklamaya göre Çanakale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. 

Saat 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü. 

Silivri sallandı, Naci Görür uyardı

Silivri sallandı, Naci Görür uyardı

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Bugün saat 14.24'te de İstanbul Silivri içleri açıklarında deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 3,8 olarak açıklanan deprem 8,8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'un birçok noktasından hissedildi.

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