Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan son açıklamaya göre Çanakale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü.