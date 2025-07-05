Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan son açıklamaya göre Çanakale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü.
Bugün saat 14.24'te de İstanbul Silivri içleri açıklarında deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 3,8 olarak açıklanan deprem 8,8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem İstanbul'un birçok noktasından hissedildi.
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