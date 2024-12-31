Bozcaada'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.



Harekete geçen ekipler, bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.



Ekiplerin kıyıya getirdiği düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.