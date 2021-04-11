Bozcaada'da 'günübirlik' yerli turistlere vize yok

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine Denizli, Balıkesir ve Kuşadası’ndan 3 yerli turist kafilesi günübirlik gezmeye geldi. Corona virüs vaka sayılarında son günlerde artış gözlenen adada, yerli turist kafileleri, gezmelerine izin verilmeden ana karaya geri gönderildi.



Geçen yıl 'corona virüsün görülmediği yer' olarak dikkatleri üzerine çeken Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada’da son 2 haftada çok sayıda Covid-19 vakasının görülmesi üzerine polis adada önlemleri artırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Geyikli İskelesi'nden saat 10.00 feribotu ile adaya 3 ayrı yerli turist kafilesi geldi.

Günübirlik düzenlenen gezi nedeniyle polis, yerli turistlerin ada içerisinde gezmesine müsaade etmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sadece konaklama yapılacak otele transfer izni verildiği, günübirlik tur gezilerinin ise kısıtlamalardan muaf olmadığı hatırlatılan yerli turistler ise bu duruma tepki gösterdi.

"DÖNMEK İÇİN FERİBOT İSTEDİK AMA O DA OLMADI"



Kuşadası’ndan geldiklerini söyleyen Tahsin Can, "Çanakkale'ye tur ile gezmek için geldik. İskelede hiçbir polis ya da jandarmanın uyarısı olmadan feribota bindik ancak feribotta iken bir polis memuru geldi ve adayı gezemeyeceğimizi belirtti. Biz de olayı şaşkınlıkla karşıladık ve adaya geldiğimizde gezmemize izin vermediler. Bunun ardından dönmek için bir feribot talep ettik ama bu da olmadı maalesef. Sabah 10.00’dan saat 16.00’ya kadar burada kaldık” dedi.



Denizli'den gelen Onur Akan ise, "Seyahat acentesinin düzenlediği kültür turuna geldik. Ben de kokartlı rehberim. Turizm Bakanlığı’nın acentalara vermiş olduğu yetkiyle buraya geldik. Seyahat numaralarımızı, sözleşmemizi, HES kodlarımızı gerekli yerlere tebliğ ederek kültürel bir geziye geldik. Ayvalık Cunda adası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Biz orada yetkililere tüm evraklarımızı, otel konaklamalarımızı gösterdik ve bize yaptığımız turun yasal olduğunu söylediler" diye konuştu.