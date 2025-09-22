Bozcaada'da tiny house için yeni karar

Küçük mobil ev olarak kullanılabilen tiny house, Türkiye 'nin pek çok yerinde kullanılmaya devam ediyor. Bozcaada'da, sayıları her yıl artan tiny house'lar hem tarımsal alanların korunması, hem de imar ve güvenlik kaygıları nedeniyle belediye tarafından yasaklanmıştı. Belediye, 1 Eylül 2025 tarihine kadar tiny house sahiplerine süre tanımış ve söz konusu yapıların ada dışına çıkarılmasını istemişti. Ancak verilen süre zarfında yapılar, ada dışına çıkarılmadı. BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ Belediye ekipleri, mülk sahiplerine ihtarnameler gönderilecek ve 30 gün içinde kaldırılmayan tiny house'lar için hem yıkım hem de idari para cezası uygulanarak imar kanununa muhalefetten de suç duyurusunda bulunulacak.

Tiny house'lar tekerlekli olması ve araca bağlanarak taşınabilmesi nedeniyle istenilen noktaya kolayca götürülebiliyor.

YILLARDIR SÜREN SÜREÇ



Bozcaada Belediyesi, tiny house'ların tarımsal alanlara zarar verdiği ve kaçak konaklamaya yol açtığı gerekçesiyle 9 Nisan 2021'de aldığı kararla bu yapıların adaya girişini yasaklamıştı.



Duruma itiraz eden bir tiny house sahibi ise kararı yargıya taşımış ve mahkeme ise bu evlerin ruhsatlı araç statüsünde olduğunu ve ulaşım hakkının kısıtlanamayacağını belirterek yasağı iptal etmişti.

ARAÇ STATÜSÜNDEN ÇIKIP KAÇAK YAPI SAYILDI



2022'de alınan ikinci meclis kararıyla, tiny house'ların tarımsal alanlar, bağ-bahçeler ve sit alanlarında hiçbir şekilde konaklama amacıyla konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği karara bağlandı. Mobil evler altyapı (su, elektrik, foseptik) hizmeti almaya başladığında araç statüsünden çıkıp kaçak yapı sayıldığından, belediye mühürleme yoluna gitti. Ancak uygulama sorunu çözmeye yetmedi.

BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ PARK ALANINDA DURACAKLAR



Son olarak belediye, Mart 2025 toplantısında konuyu yeniden gündeme aldı. Yeniden alınan meclis kararında, tiny house ve karavanların sadece belediye tarafından belirlenmiş park alanlarında bulunmasına izin verilecek.

Motorlu taşıtlarından ayrılan konteyner, römork ve benzeri ünitelerin ise adanın tamamı doğal ve arkeolojik sit alanı olduğu için kesinlikle konuşlandırılamayacağı belirtildi.