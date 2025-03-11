Bozcaada'da tiny house kararı

Küçük mobil evler özellikle deprem felaketinden sonra giderek daha çok tercih edilmeye başladı. Tekerlekli olması ve araca bağlanarak taşınabilmesi nedeniyle istenilen noktaya kolayca götürülebiliyor.



Turizm cenneti olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu evlerin sayısı giderek artıyor. Ancak mobil evler kalıcı olarak kullanılacaksa yapı ruhsatı gerekiyor.



YENİ KARAR



Bozcaada belediyesi kaçak konaklamanın önüne geçmek için meclis toplantısında yeni bir karar aldı.



Buna göre adada kalıcı barınma imkanına sahip mobil yapıların tüm altyapı hizmetleri durdurulacak. Alt yapı hizmetlerden yararlananlar için de suç duyurusunda bulunulacak.



Ayrıca adanın tamamının doğal ve arkeolojik sit alanı olmasına dayandırılarak bu yapıların Bozcaada dışına taşınması zorunlu tutulacak.



Tiny house olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler ve karavan sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre tanındı. Kurallara uymayanlar imar kirliliği suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor.

