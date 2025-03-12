Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00 seferi, Gökçeada'dan ise saat 13.00 seferi yapılamayacak
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