Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00 seferi, Gökçeada'dan ise saat 13.00 seferi yapılamayacak