Dün gece Bozcaada İskelesi'nden botla denize açılan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay'ın Çanakkale'ye ulaşmamaları üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne bildirdi.
Bunun üzerine kayboldukları iddia edilen 2 kişinin bulunması için Bozcaada ve Çanakkale bölgesi ile boğaz hattında arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu iddia edildi.