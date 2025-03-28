Bozcaada ve Gökçeada feribotlarına bayram tatili ayarı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılan feribot seferlerini artırdı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.



Buna göre, 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde, Bozcaada’dan Geyikli’ye ise 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde sefer düzenlenecek.



Aynı tarihlerde Kabatepe’den Gökçeada’ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde, Gökçeada’dan Kabatepe’ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde sefer yapılacak.



Gökçeada-Kabatepe hattında 2-6 Nisan tarihlerinde de Kabatepe’den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek.



Yolcular güncel sefer tarifelerine şirkete ait internet sitesinden güncel olarak ulaşabilecek.