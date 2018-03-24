Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir." dedi.

Bozdağ aynı açıklamada "Biz, Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin bölgesinde sadece PKK/KCK/PYD/YPG-DEAŞ terör örgütleriyle değil, bu örgütlerin arkasına saklanmış, bu örgütlerin omuzlarından ateş eden karanlık güçlerle de mücadele ettik. Sadece bu terör örgütlerini değil, onların arkasına saklanan Türkiye düşmanlarını da bilimum ezdik geçtik." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir." dedi.