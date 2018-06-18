Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci Adil Öksüz'ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım” dedi.



Terörle mücüdele konusunda da mesajlar veren Bekir Bozdağ, "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir” şeklinde konuştu.



Olağanüstü Hal konusunda da değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.



Bozdağ, bedelli askerlik ile ilgili soruyu "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" diye yanıtladı.