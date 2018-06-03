Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.



"FETÖ/PDY'yi ilk terör örgütü kabul ve ilan eden Başbakan da Cumhurbaşkanı da lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesine yer veren Bozdağ, şöyle devam etti:



"FETÖ/PDY’yi terör örgütü kabul, ilan eden ilk parti AK Parti'dir, ilk genel başkan da AK Parti genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün FETÖ/PDY terör örgütü ile aktif, etkili ve kararlı bir mücadele varsa bu hiç tartışmasız ve şüphesiz Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız sayın Erdoğan ve arkadaşları sayesindedir. Hiçbir izan, insaf ve vicdan sahibi hakkaniyetli birisi bunun aksini söylemez de söyleyemez de. Bundan 5 yıl, 10 yıl önce diğer bir ifadeyle FETÖ'nün devletimize, vatanımıza ve dinimize ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözleri gündeme getirerek, sadece FETÖ'cüleri sevindirirsiniz, bizim FETÖ ile mücadelemize ve bu mücadeledeki kararlılığımıza zarar veremezsiniz."



FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunun 17/25 Aralık 2013'te anlaşılmasından sonra 17/25 Aralık'a CHP'nin destek verdiğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:



"FETÖ/PDY'nin kumpas kasetlerini TBMM parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı dinletti ve canlı yayınlanmasını sağladı. FETÖ/PDY'nin MİT TIR'larına yaptığı operasyona CHP sahip çıktı. Tıpkı FETÖ/PDY gibi Türk hükümetini terör örgütlerine destek ve silah vermekle CHP suçladı. FETÖ/PDY'nin yargıdaki gücünü kırmak için Hakimler ve Savcılar Kurulu kanununda yapılan değişikliklere CHP karşı çıktı. FETÖ/PDY'nin Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi, hakimiyetine son vermek için yapılan değişikliklere de CHP karşı çıktı. Hem bu değişiklikleri ve hem de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunundaki değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi'ne CHP taşıdı. FETÖ/PDY'nin yargıdaki mensuplarının eliyleoperasyon yapmalarını engellemek için getirilen düzenlemelere (TMK. md.10'a göre kurulu ÖYM'lerin kaldırılması, Sulh Ceza Hakimliklerinin kurulması, bazı CMK değişiklikleri..) CHP karşı çıktı ve düzenlemeleri AYM'ye taşıdı."



Bozdağ, 2014 Mahalli seçimler, 2014 Cumhurbaşkanı seçimi, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 milletvekili seçimleri ile 16 Nisan 2017 halkoylamasında CHP'nin FETÖ/PDY ile hareket ettiğini, Birgül Ayman Güler'in açıklamaları ve arazideki fotoğraflarının bunun delili olduğunu belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Dersanelerin kapatılmasına CHP karşı çıktı ve dersaneleri kapatan yasayı Anayasa Mahkemesi'ne CHP götürdü. FETÖ/PDY'nin finans kaynağı Bank Asya kapanmasın diye teröristbaşı Gülen'in para yatırın, çağrısına uyup da para yatıran bazı CHP'liler vardı. FETÖ/PDY'nin yazılı ve görsel medya organlarına yargı kayyum atadığında, FETÖ/PDY'nin yanında CHP ve bazı CHP'li vekiller vardı. 15 Temmuz 2016 darbesine FETÖ/PDY elebaşı/teröristbaşı Gülen, 'tiyatro/kontrollü darbe' dedi. Türkiye'de 15 Temmuz'a CHP Genel Başkanı ile CHP ve bazı CHP'liler de kontrollü darbe, dediler. FETÖ/PDY'nin terörist Adil Öksüz'ün MİT Ajanı olduğu iftirasını, gerçekmiş gibi CHP Genel Başkanı da dillendirdi ve hatta CHP, bu iftirayı ve sahte belgeleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iletti ama yapılan tahkikat sonucunda belgeler sahte, söylenenler iftira çıktı. 15 Temmuz darbesi sonrası FETÖ/PDY terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele için 19 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL'e de '20 Temmuz darbesi' diyen de CHP'dir. FETÖ/PDY ile mücadeleyi, 20 Temmuz darbesi olarak gören de gösteren de CHP'dir. Güya Enis Berberoğlu bahane edilerek adalet yürüyüşü başlatan, Ankara'dan İstanbul'a FETÖ/PDY mensuplarıyla kolkola yürüyen de CHP'dir."



"CHP’nin FETÖ/PDY'yi savunması ve desteği FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonradır ve halen de devam etmektedir." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:



"FETÖ/PDY, 24 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, CHP ve birlikte olduğu ittifak kazansın diye vargücüyle çalışıyor. Buna rağmen AK Parti'liler FETÖ/PDY destekçisi, CHP ise FETÖ/PDY karşıtı öyle mi Siz alemi kör herkesi sersem mi sanıyorsunuz... Ey CHP, CHP Cumhurbaşkanı adayı, CHP mensupları siz istediğiniz kadar çarpıtma, aldatma ve iftira yapsanız da biz, FETÖ/PDY ile kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinden arındırana kadar mücadeleye devam devam devam... Biliyoruz ki Türk halkı yüce bir ahlaka, ak sütün içinde ak kılı fark edecek keskin bir zekaya, pirincin içindeki beyaz taşı görebilecek keskin bir görüşe, iyiyi kötüden ayırt edecek bilgi ve basirete, her tuzağı görebilecek ve yok edebilecek kabiliyete sahiptir."