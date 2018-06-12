Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir" dedi.
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine belgelerde eksikler olduğunu ancak hayati olmadığını söylemiş ve "Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım" demişti.
İnce, Fethullah Gülen'in iade talebinin usulüne uygun yapılmadığı iddiasında bulunmuştu. İddianın ardından Adalet Bakanlığı'nın izniyle CHP heyeti 7 dosyada yer alan 27 klasörü incelemiş ve Kılıçdaroğlu'na rapor şeklinde sunmuştu.