Bozdağ: İsveç kendi yasalarını bilerek çiğniyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de katıldığı bir programda dünyanın hiçbir yerinde bir başkasının kutsalına hakaretin hürriyet kapsamında olmadığını dile getirerek İsveç'e tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, Türk büyükelçilği önünde Kuran'ı Kerim yakılması eylemine ilişkin "Tevrat'a, İncil'e, Hristiyanlığa, Yahudiliğe karşı bir fiil olunca hukuk hemen ayağa kalkıyor, gereğini yapıyor, Müslümanlara dönük saldırılar olduğu zaman hukuk, devlet sus pus oluyor." ifadelerini kullandı.

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"BİLE İSTEYE ÇİĞNİYOR"



İsveç Ceza Kanunu'na göre dinlere karşı yapılan basit fiillerin iki, ağır fiillerin dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektirdiğini vurgulayan Bozdağ, "Sizin kanunlarınızı Türkiye olarak biz mi yazdık, meclisimizde biz mi kabul ettik yoksa siz yazdınız sizin meclisinizde mi kabul edildi." diyerek tepki gösterdi.



Bakan Bozdağ, bu durumu "İsveç'in kendi yasalarını bile isteye çiğnemesi" olarak değerlendirdi.