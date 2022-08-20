Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iade mutabakatına ilişkin iki ülkenin de henüz hiçbir terör suçlusunu iade etmediğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 20.08.2022 - 14:17 | Son Güncelleme : 20.08.2022 - 14:33

Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

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Adalet Bakanı gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Gaziantep'teki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bozdağ hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

'nin Finlandiya ve 'le imzaladığı mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, iade işlemlerine ilişkin bir soruya da cevap verdi. 

Bakan Bozdağ, 'in şimdiye kadar sadece 1 kişiyi iade ettiğini söyledi.

İade edilen kişinin dolandırıcılık suçundan arandığını belirten Adalet Bakanı, " ve Finlandiya terör suçlarından istenen kimseyi 'ye iade itmemiştir. Bu mutabakattan sonra daha önce gönderdiğimiz talepleri yenilediğimiz gibi, yeni talepleri ve daha önce reddettikleri talepleri ilettik. Bu taleplere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir cevap yok. Bizim talebimiz terörle suçlanan kişilerin iade edilmesi" dedi. 

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